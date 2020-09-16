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16.09.2020 - 07:00 |

Kedisi corona oldu!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, kedisinin Covid-19’a yakalandığını söyledi.

Kedisi corona oldu!
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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, kedisinin Covid-19’a yakalandığını söyledi. Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, “Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş” notunu düştü.

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Kedisi corona oldu

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.  Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.

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