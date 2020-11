Kemal Sunal ne zaman ve neden öldü? Kemal Sunal doğum tarihinde anılıyor!

Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.

AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri, yoğun ilgi sebebiyle Cami'ye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında, yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli caddesine kadar taşınan sanatçının naaşı, buradan sonra araca konulmuş ve Zincirlikuyu Mezarlığına doğru yola çıkmıştır. Sunal'ın ismi, vefatının hemen ardından sokaklara, caddelere ve duraklara verilmiştir.[

KEMAL SUNAL SÖZLERİ



Salıverin küçük enişteyi!



Ben koşarken de seni seviyorum Hüsniye.



Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Ne demişler; iki gönül bir olunca damlaya damlaya göl olur.



Türklüğü her baş her omuz her yürek kaldıramaz!



Ben de sevilmeyecek adam değilim, güzel adamım bir kere.



Ciddi hatta soğuk adamımdır. Öyle çok gülmeyi sevmem.



Suda dolanır bir peri. Seni düşünmekten kaldım bir kemik bir de deri.



Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim.



Set, haşin, gaddar bilakis çok kibarım. İyi dans erdim, ısrar ederim. O kadar!



Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o insandan korkacaksın.



Hiçbir şeyden çekmedik, namuslu gibi görünen namussuzlardan çektiğimiz kadar.



Fes başıma fes başıma püskülü ben olayım. Ah duvar başıma, başım duvara!



Hiçbir şey güzel olmayacak ama yaşıyorum ulan ben, bundan daha güzel şey mi var?



Sen böyle gülünce şuranda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler.



Bu ülkenin bütün süpürgelerini küreklerini getirseniz de bu sistemin pisliklerini temizlemekle bitiremeyiz.



Kemik yiyor bizin ihtiyar, dört nala gidiyor martılar. Hani nerde tutturanlar, 5’te kalıp fıttıranlar.



Aşk kalbimi yakan volkan gibidir, en sevdiğim tatlı kazandibidir. Leyla sev beni, sokma müşgüle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle.



Hırsızlık mı yapıyorum, rüşvet mi alıyorum, faizcilik mi yapıyorum, başkasının rızkını mı çalıyorum. efendi gibi Hüsniye’ye asılıyorum.



Çamaşırı küvetin içinde yıkıyordum. Arka apartman boşluğunda zıplayarak asıyordum. Bazen gülüyor, bazen kızıyordum. Çamaşır ipini Kemal’e

bağlatmıştım. Tabii O’da kendi boyuna göre ayarlamıştı.



Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var ve ayakta kalmak için her gün TV’de görünmek zorundalar. Ama benim böyle bir şeye ihtiyacım yok çünkü ben sırtımı halka dayamışım.



Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok gördünüz, yürüdüm çıktım! Ama, çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy. Uzakta değildir.



KEMAL SUNAL FİLMLERİ

1972 Tatlı Dillim

1973 Oh Olsun

Güllü Geliyor Güllü

Canım Kardeşim

Yalancı Yarim

1974 Salak Milyoner

Köyden İndim Şehire Saffet Salak Milyoner'in devam filmidir.

Mavi Boncuk

Hasret

Salako

1975 Şaşkın Damat

Hanzo

Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 Tosun Paşa

Süt Kardeşler

Sahte Kabadayı

Meraklı Köfteci

Kapıcılar Kralı Seyyit

Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 Sakar Şakir

Şabanoğlu Şaban

İbo ile Güllüşah

Hababam Sınıfı Tatilde

Çöpçüler Kralı

1978 Yüz Numaralı Adam

Köşeyi Dönen Adam

Kibar Feyzo

İyi Aile Çocuğu

İnek Şaban

Avanak Apti

1979 Umudumuz Şaban

Şark Bülbülü

Korkusuz Korkak

Dokunmayın Şabanıma

Bekçiler Kralı

1980 Zübük

Gol Kralı

Gerzek Şaban

Devlet Kuşu

1981 Üç Kağıtçı

Kanlı Nigar

Davaro

1982 Yedi Bela Hüsnü

Doktor Civanım

1983 Tokatçı

Kılıbık

En Büyük Şaban

Çarıklı Milyoner

1984 Şabaniye

Postacı

Ortadirek Şaban

Atla Gel Şaban

1985 Sosyete Şaban

Şendul Şaban

Şaban Pabucu Yarım

Keriz

Katma Değer Şaban

Gurbetçi Şaban

1986 Yoksul

Tarzan Rıfkı

Garip

Deli Deli Küpeli

Davacı

1987 Yakışıklı

Kiracı

Japon İşi

1988 Uyanık Gazeteci

Sevimli Hırsız

Polizei

Öğretmen

İnatçı

Düttürü Dünya

Bıçkın

1989 Zehir Hafiye

Talih Kuşu

Gülen Adam

1990 Koltuk Belası

Boynu Bükük Küheylan

Abuk Sabuk 1 Film

1991 Varyemez

1999 Propaganda

Televizyon dizileri

1992 Saygılar Bizden

1993 Şaban Askerde

1994 Bay Kamber

1997 Şaban ile Şirin