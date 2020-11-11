Kemal Sunal ne zaman ve neden öldü? Kemal Sunal doğum tarihinde anılıyor!
Kemal Sunal 76. yaş doğum gününde büyük özlemle anılıyor. 10 Kasım 1944'de doğan Kemal Sunal kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Başarılı oyunculuğuyla adını hafızalara kazıyan Kemal Sunal'ın ölüm tarihi ise 3 Temmuz 2000...İşte Kemal Sunal sözleri, filmleri ve biyografisi haberimizde...
Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir.
Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.
AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri, yoğun ilgi sebebiyle Cami'ye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında, yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli caddesine kadar taşınan sanatçının naaşı, buradan sonra araca konulmuş ve Zincirlikuyu Mezarlığına doğru yola çıkmıştır. Sunal'ın ismi, vefatının hemen ardından sokaklara, caddelere ve duraklara verilmiştir.[
KEMAL SUNAL SÖZLERİ
Salıverin küçük enişteyi!
Ben koşarken de seni seviyorum Hüsniye.
Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Ne demişler; iki gönül bir olunca damlaya damlaya göl olur.
Türklüğü her baş her omuz her yürek kaldıramaz!
Ben de sevilmeyecek adam değilim, güzel adamım bir kere.
Ciddi hatta soğuk adamımdır. Öyle çok gülmeyi sevmem.
Suda dolanır bir peri. Seni düşünmekten kaldım bir kemik bir de deri.
Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim.
Set, haşin, gaddar bilakis çok kibarım. İyi dans erdim, ısrar ederim. O kadar!
Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o insandan korkacaksın.
Hiçbir şeyden çekmedik, namuslu gibi görünen namussuzlardan çektiğimiz kadar.
Fes başıma fes başıma püskülü ben olayım. Ah duvar başıma, başım duvara!
Hiçbir şey güzel olmayacak ama yaşıyorum ulan ben, bundan daha güzel şey mi var?
Sen böyle gülünce şuranda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler.
Bu ülkenin bütün süpürgelerini küreklerini getirseniz de bu sistemin pisliklerini temizlemekle bitiremeyiz.
Kemik yiyor bizin ihtiyar, dört nala gidiyor martılar. Hani nerde tutturanlar, 5’te kalıp fıttıranlar.
Aşk kalbimi yakan volkan gibidir, en sevdiğim tatlı kazandibidir. Leyla sev beni, sokma müşgüle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle.
Hırsızlık mı yapıyorum, rüşvet mi alıyorum, faizcilik mi yapıyorum, başkasının rızkını mı çalıyorum. efendi gibi Hüsniye’ye asılıyorum.
Çamaşırı küvetin içinde yıkıyordum. Arka apartman boşluğunda zıplayarak asıyordum. Bazen gülüyor, bazen kızıyordum. Çamaşır ipini Kemal’e
bağlatmıştım. Tabii O’da kendi boyuna göre ayarlamıştı.
Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var ve ayakta kalmak için her gün TV’de görünmek zorundalar. Ama benim böyle bir şeye ihtiyacım yok çünkü ben sırtımı halka dayamışım.
Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok gördünüz, yürüdüm çıktım! Ama, çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy. Uzakta değildir.
KEMAL SUNAL FİLMLERİ
1972 Tatlı Dillim
1973 Oh Olsun
Güllü Geliyor Güllü
Canım Kardeşim
Yalancı Yarim
1974 Salak Milyoner
Köyden İndim Şehire Saffet Salak Milyoner'in devam filmidir.
Mavi Boncuk
Hasret
Salako
1975 Şaşkın Damat
Hanzo
Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1976 Tosun Paşa
Süt Kardeşler
Sahte Kabadayı
Meraklı Köfteci
Kapıcılar Kralı Seyyit
Hababam Sınıfı Uyanıyor
1977 Sakar Şakir
Şabanoğlu Şaban
İbo ile Güllüşah
Hababam Sınıfı Tatilde
Çöpçüler Kralı
1978 Yüz Numaralı Adam
Köşeyi Dönen Adam
Kibar Feyzo
İyi Aile Çocuğu
İnek Şaban
Avanak Apti
1979 Umudumuz Şaban
Şark Bülbülü
Korkusuz Korkak
Dokunmayın Şabanıma
Bekçiler Kralı
1980 Zübük
Gol Kralı
Gerzek Şaban
Devlet Kuşu
1981 Üç Kağıtçı
Kanlı Nigar
Davaro
1982 Yedi Bela Hüsnü
Doktor Civanım
1983 Tokatçı
Kılıbık
En Büyük Şaban
Çarıklı Milyoner
1984 Şabaniye
Postacı
Ortadirek Şaban
Atla Gel Şaban
1985 Sosyete Şaban
Şendul Şaban
Şaban Pabucu Yarım
Keriz
Katma Değer Şaban
Gurbetçi Şaban
1986 Yoksul
Tarzan Rıfkı
Garip
Deli Deli Küpeli
Davacı
1987 Yakışıklı
Kiracı
Japon İşi
1988 Uyanık Gazeteci
Sevimli Hırsız
Polizei
Öğretmen
İnatçı
Düttürü Dünya
Bıçkın
1989 Zehir Hafiye
Talih Kuşu
Gülen Adam
1990 Koltuk Belası
Boynu Bükük Küheylan
Abuk Sabuk 1 Film
1991 Varyemez
1999 Propaganda
Televizyon dizileri
1992 Saygılar Bizden
1993 Şaban Askerde
1994 Bay Kamber
1997 Şaban ile Şirin