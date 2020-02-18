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18.02.2020 - 15:47 |

Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Sude Bay'dan büyük başarı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 3. Ayak müsabakaları sona erdi.

Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Sude Bay'dan büyük başarı

Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti. Toplam 10 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. ayak mücadelesinde gross kategorisinde Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Sude Bay 224 (+8) gross skorla birinci oldu. Sude Bay ayrıca 1. Ayak golf turunda ikinci, 2. ayak golf turnuvası turunda birinci oldu.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, 28 Şubat-1 Mart arasında Antalya'daki Titanic Golf Sahası'nda oynanacak.

Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Sude Baydan büyük başarı


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