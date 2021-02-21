Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Şampiyonluk için en iddialı takımlar arasında yer alan Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması halinde yıldız bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından ortalık karışmıştı. Arda Turan'ın maç sonrası soyunma odasında ortaya çıkan küfürlü tezahüratları iki camiayı adeta birbirine soktu. Konuyla ilgili Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven çarpıcı bir yazıya imza attı...
Sıcak transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, beklenenin uzağında kaldı, ayrılık yolu göründü. Sarı-lacivertli oyuncunun yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımını zirve yarışının içinde tutan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ajax ve Tottenham gibi kulüplerin radarında olan genç file bekçisinin sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım hedefiyle ilgili konuştu ve transfer açıklamasında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün idari koordinatör Selçuk Şahin ve futbolcu Mauricio Lemos'un cezalarına yönelik yaptığı itirazı reddetti ve cezaları onadı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük müsabakası sonrası Fenerbahçe futbolcularının takım otobüsünün bulunduğu park alanında kulüp televizyonuna röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı lacivertli kulübe 24 bin TL para cezası verdi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı Lacivertliler yıldız golcüyle anlaşmak üzere! İşte detaylar...
Emre Belözoğlu, karşılaşmalarda düdük çalan hakemlere güvenmek istediğini, hata ile kasıt arasındaki farkı ise görebildiklerini dile getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de çıkan yıldız futbolcu için karar verildi.
Son haftalarda gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri haline gelmeyi başaran 22 yaşındaki kaleci inanılmaz bir istatistiğie imzasını attı.
Sezon başı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Marko Livaja serbest kalmıştı, dün gece itibariye yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Bu sezon 20'den fazla transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. İşte detaylar...
Ocak ayında Başakşehir’den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Çubuklu formayı giyemedi.
Ara transfer döneminde Süper Lig'in en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katarak bomba etkisi yaratmıştı. Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi geldi...
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