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03 Mayıs 1907

Son dakika | Fenerbahçe'de Göztepe karşısında Erol Bulut'tan sürprizler! Mesut Özil gelince Pelkas...
Son dakika | Fenerbahçe'de Göztepe karşısında Erol Bulut'tan sürprizler! Mesut Özil gelince Pelkas...
Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük tehlike!
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük tehlike!
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
Son dakika transfer haberleri: Fransız basını bombayı patlattı: Süper Lig devi, Di Maria'nın peşinde!
Son dakika transfer haberleri: Fransız basını bombayı patlattı: Süper Lig devi, Di Maria'nın peşinde!
Fenerbahçe'de toplantı! ‘Mücadeleyi bırakmayın’
Fenerbahçe'de toplantı! ‘Mücadeleyi bırakmayın’
Son dakika - Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Dimitris Pelkas heyecanı!
Son dakika - Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Dimitris Pelkas heyecanı!
Son dakika - Erol Bulut, ileri dörtlüye güveniyor!
Son dakika - Erol Bulut, ileri dörtlüye güveniyor!
Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Göztepe! Muhtemel 11'ler...
Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Göztepe! Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Son dakika - Max Kruse'den olay transfer itirafı! Fenerbahçe...
Son dakika - Max Kruse'den olay transfer itirafı! Fenerbahçe...
Son dakika haberleri - Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı! 'Alo ben Emre abin...'
Son dakika haberleri - Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı! 'Alo ben Emre abin...'
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 2 eksik
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 2 eksik
Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı
Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı
Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! Sarı tehlike...
Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe! Sarı tehlike...
Son dakika - Premier Lig ekiplerinde gündem Altay Bayındır Resmi adım...

Son dakika - Premier Lig ekiplerinde gündem Altay Bayındır! Resmi adım...

Son dakika - Fenerbahçede Göztepe hazırlığı Luiz Gustavo..

Son dakika - Fenerbahçe'de Göztepe hazırlığı! Luiz Gustavo..

Son dakika - Fenerbahçeden yeni teklif Transferde sezon sonu bombası...

Son dakika - Fenerbahçe'den yeni teklif! Transferde sezon sonu bombası...

Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum

Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum

Son dakika haberleri - Deniz Sarıtaçtan Skorere çok özel açıklamalar Aykut Kocaman, Josef, Giuliano...

Son dakika haberleri - Deniz Sarıtaç'tan Skorer'e çok özel açıklamalar! 'Aykut Kocaman, Josef, Giuliano...'

İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe benim hayalimdi"

İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe benim hayalimdi"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Mesut Özil'in ardından bir dünya yıldızı daha...

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Mesut Özil'in ardından bir dünya yıldızı daha...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Şampiyonluk için en iddialı takımlar arasında yer alan Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması halinde yıldız bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray birbirine girdi! Olay sözler: 'Yahu adam hastanede kurşun sıkmış'

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray birbirine girdi! Olay sözler: 'Yahu adam hastanede kurşun sıkmış'

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından ortalık karışmıştı. Arda Turan'ın maç sonrası soyunma odasında ortaya çıkan küfürlü tezahüratları iki camiayı adeta birbirine soktu. Konuyla ilgili Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven çarpıcı bir yazıya imza attı...

Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor, yeni takımını duyurdular...

Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor, yeni takımını duyurdular...

Sıcak transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, beklenenin uzağında kaldı, ayrılık yolu göründü. Sarı-lacivertli oyuncunun yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır resmen açıkladı: Avrupa'ya transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır resmen açıkladı: Avrupa'ya transfer...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımını zirve yarışının içinde tutan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ajax ve Tottenham gibi kulüplerin radarında olan genç file bekçisinin sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım hedefiyle ilgili konuştu ve transfer açıklamasında bulundu.

Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret

Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün idari koordinatör Selçuk Şahin ve futbolcu Mauricio Lemos'un cezalarına yönelik yaptığı itirazı reddetti ve cezaları onadı.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük müsabakası sonrası Fenerbahçe futbolcularının takım otobüsünün bulunduğu park alanında kulüp televizyonuna röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı lacivertli kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı Lacivertliler yıldız golcüyle anlaşmak üzere! İşte detaylar...

Son dakika | Emre Belözoğlu: Yabancı hakem falan istemiyoruz, Hüseyin Göçek...

Son dakika | Emre Belözoğlu: Yabancı hakem falan istemiyoruz, Hüseyin Göçek...

Emre Belözoğlu, karşılaşmalarda düdük çalan hakemlere güvenmek istediğini, hata ile kasıt arasındaki farkı ise görebildiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'de Gustavo, Novak ve İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe'de Gustavo, Novak ve İrfan Can takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Osayi'den transfer itirafı! Mesut Özil faktörü...

Osayi'den transfer itirafı! Mesut Özil faktörü...

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi.

Son Dakika | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil kararı!

Son Dakika | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de çıkan yıldız futbolcu için karar verildi.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! İnanılmaz istatistik...

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! İnanılmaz istatistik...

Son haftalarda gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri haline gelmeyi başaran 22 yaşındaki kaleci inanılmaz bir istatistiğie imzasını attı.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi serbest kaldı! Yeni takımı...

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi serbest kaldı! Yeni takımı...

Sezon başı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Marko Livaja serbest kalmıştı, dün gece itibariye yeni takımı belli oldu.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devreye girdi, sezon sonuna söz kesildi...

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devreye girdi, sezon sonuna söz kesildi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Bu sezon 20'den fazla transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. İşte detaylar...

İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç

Ocak ayında Başakşehir’den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Çubuklu formayı giyemedi.

Son dakika haberi | Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı...

Son dakika haberi | Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifi! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı...

Ara transfer döneminde Süper Lig'in en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katarak bomba etkisi yaratmıştı. Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi geldi...

FENERBAHÇE HABERLERİ

Serdar Aziz ile devam
Serdar Aziz ile devamSarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan isimler takıma dönmeye başladı.
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdüSpor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı
Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızıFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu. Özil'in dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 500 bin Dolar gelir elde edildi.
Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! 'Yalan, iftira, şantaj...'
Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! 'Yalan, iftira, şantaj...'Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Kadıköy'deki derbinin ardından Galatasaray Kulübü'nün iddialarına FB TV'den yanıt verdi.
Son 5 yılın en iyisi: Erol Bulut
Son 5 yılın en iyisi: Erol BulutFenerbahçe'de son zamanlarda takım üzerindeki etkisi tartışılır hale gelen Erol Bulut hakkındaki gerçek ortaya çıktı.
Son dakika transfer haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Alassane Ndao teklifi! Para artı...
Son dakika transfer haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Alassane Ndao teklifi! Para artı...Geride kalan 2 transfer döneminde toplam 22 futbolcuyu renklerine katan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao istediklerini açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün Senegalli yıldız için Karagümrük'ü yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı...
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesiYaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan ile Erol Bulut’un ardından Emre Belözoğlu da bir toplantı yaptı. Belözoğlu, “Eleştirilere takılma. Kendini işine ver. Bir an önce toparlan” dedi.
Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...
Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertli takımda sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'ı rekor bedelle satan Fenerbahçe bir yıldızını daha Avrupa'ya gönderebilir. Tottenham menajeri Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızı ısrarla istiyor.

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