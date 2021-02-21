Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan ile Erol Bulut’un ardından Emre Belözoğlu da bir toplantı yaptı. Belözoğlu, “Eleştirilere takılma. Kendini işine ver. Bir an önce toparlan” dedi.