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Galatasaray Haberleri

SÜPER LİG

01 Ekim 1905

Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...
Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...
Radamel Falcao tam 43 maç kaçırdı!
Radamel Falcao tam 43 maç kaçırdı!
Son dakika haberleri: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bu açıklanamaz!
Son dakika haberleri: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bu açıklanamaz!
Son dakika - Galatasaray'dan Zorbay Küçük’e büyük tepki!
Son dakika - Galatasaray'dan Zorbay Küçük’e büyük tepki!
Son dakika - İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...
Son dakika - İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...
Son dakika - Muslera maça damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf
Son dakika - Muslera maça damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf
Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!
Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!
Son dakika - Fatih Terim: "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim"
Son dakika - Fatih Terim: "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim"
Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan penaltı tepkisi!
Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan penaltı tepkisi!
Son dakika - Onyekuru: "Savaşan bir Galatasaray vardı"
Son dakika - Onyekuru: "Savaşan bir Galatasaray vardı"
DeAndre Yedlin: "Bazı bölümlerde defansif oynamamız gerekti"
DeAndre Yedlin: "Bazı bölümlerde defansif oynamamız gerekti"
Son dakika - Etebo: "Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı"
Son dakika - Etebo: "Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı"
Son dakika - Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! Fatih Terim ve Muslera çıldırdı...
Son dakika - Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! Fatih Terim ve Muslera çıldırdı...
Eşref Hamamcıoğlu: "Önümüzdeki dönem aday olmayacağım"
Eşref Hamamcıoğlu: "Önümüzdeki dönem aday olmayacağım"
Son dakika haberi | Mostafa Mohamed transferi mahkemelik oldu! Deprem etkisi...
Son dakika haberi | Mostafa Mohamed transferi mahkemelik oldu! Deprem etkisi...
Alanyaspor - Galatasaray: 0-1

Alanyaspor - Galatasaray: 0-1

Son dakika transfer haberleri | Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe Görüşme gerçekleşti

Son dakika transfer haberleri | Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan transferi açıkladı Bonservisini alacağız

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan transferi açıkladı! 'Bonservisini alacağız'

Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son dakika haberleri - Fatih Terim, Kaan Ayhanı ısrarla istiyor: Ocakta olmadı Haziranda gelecek

Son dakika haberleri - Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı ısrarla istiyor: Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek

Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"

Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"

Ozan Kabak'ın geçmişiyle ilgili konuşan Jürgen Klopp'un Galatasaray hakkında söylediği sözler sosyal medyayı salladı.

Son Dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor! 3 kulüp birden...

Son Dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor! 3 kulüp birden...

Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da moraller yerinde. Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendiren sarı-kırmızılı takımda en dikkat çeken performanslardan birini Taylan Antalyalı sergiliyor. Taylan için sarı-kırmızılı takıma 3 kulüp teklifte bulundu.

Son dakika - Galatasaray'da Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!

Son dakika - Galatasaray'da Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!

Alanya deplasmanı için üç gün önceden Antalya’ya giden Galatasaray, bu sezon ilk kez bu kadar uzun bir süreyi birlikte geçirdi ve oyuncular arasındaki bağ güçlendi. Fatih Terim de geceleri, bol bol, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izledi

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Galatasaray’da zorlu Alanya deplasmanı öncesi, teknik direktör Fatih Terim’in kafasındaki kurgu ve kadro belli oldu.

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Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist...

Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist...

Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da devre arası yapılan nokta atışı transferler etkisini gösterdi. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray sezon sonu için yeni 'Mostafa Mohamed'ini buldu.

Son dakika - Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku

Son dakika - Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku

İttifak Holding Konyaspor'da sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Jesse Sekidika, antrenmanda sakatlanınca Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika - Arda Turan: "Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz"

Son dakika - Arda Turan: "Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz"

Galatasaray'da Arda Turan ve Gedson Fernandes Alanyaspor maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

Son dakika haberleri - Galatasaray'dan Alanyaspor maçına prim

Son dakika haberleri - Galatasaray'dan Alanyaspor maçına prim

Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri Skorer'e değerlendirdi.

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...

Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...

Süper Lig'de 15. hafta sonunda 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gizli ayrılık planı ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in biletini kestiği o isimler...

Son dakika haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan cevap!

Son dakika haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan cevap!

Mısır basınının “4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir” iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir cevap geldi.

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!

Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıkan görüntüler yüüzünden 2 maç ceza alan Arda Turan, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte milli futbolcunun yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte milli futbolcunun yeni adresi...

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için İspanyol basınından olay iddia! Milli futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi | Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Nuno Tavares...

Son dakika haberi | Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Nuno Tavares...

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a transferini ima eden bir paylaşım yaparak herkesi şoke etti. Ancak çok geçmeden yıldız futbolcunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Milli yıldız...

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Milli yıldız...

Galatasaray'da Etebo ve Gedson’un ayrılacak olması nedeniyle sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, West Bromwich'te kiralık forma giyen Okay Yokuşlu'nun transferini istiyor.

Lider Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Lider Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Sofiane Feghouli takımdan ayrı çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ

Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurma'dan izin istedi!
Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurma'dan izin istedi!Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı. 1.92'lik savunma oyuncusuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor.
Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...
Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 18 puan toplayarak zirvenin sahibi olan Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık kararı ortaya çıktı. Takımın 2 yıldızının bileti kesildi, işte detaylar...
Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik...
Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik...Sakatların bir bir iyileştiği ve cezaların tamamlandığı Galatasaray'da, Falcao, Feghouli ve Oğulcan Çağlayan'ın kampa dahil olması da, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.
Galatasaray'da Feghouli sevinci
Galatasaray'da Feghouli sevinciMustafa Muhammed’in performansından memnun kalan Galatasaray teknik heyeti, Sofiane Feghouli’nin de takıma katılmasıyla Mısırlı golcünün tavan yapacağına inanıyor. Antalya’ya götürülen Cezayirli oyuncunun antrenmanlardaki durumu, Alanya maçı 11’i için belirleyici olacak.
Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Christian Emile, yaptığı açıklamada Mohamed'in transferine ilişkin konuştu. İşte detaylar...
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldiGalatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.
Mısır televizyonu, Mostafa Mohamed'in çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı!
Mısır televizyonu, Mostafa Mohamed'in çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı!Mostafa Mohamed’in Galatasaray’daki müthiş formunun sırrı olduğu belirtilen çölde kum üzerindeki zorlu çalışmasının görüntüleri Mısır televizyonu tarafından yayınlandı.
Son dakika haberleri - Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
Son dakika haberleri - Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olduGalatasaray'ın, Antalya'da yapacağı kamp öncesi kafile belli oldu.

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