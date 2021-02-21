Ozan Kabak'ın geçmişiyle ilgili konuşan Jürgen Klopp'un Galatasaray hakkında söylediği sözler sosyal medyayı salladı.
Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da moraller yerinde. Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendiren sarı-kırmızılı takımda en dikkat çeken performanslardan birini Taylan Antalyalı sergiliyor. Taylan için sarı-kırmızılı takıma 3 kulüp teklifte bulundu.
Alanya deplasmanı için üç gün önceden Antalya’ya giden Galatasaray, bu sezon ilk kez bu kadar uzun bir süreyi birlikte geçirdi ve oyuncular arasındaki bağ güçlendi. Fatih Terim de geceleri, bol bol, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izledi
Galatasaray’da zorlu Alanya deplasmanı öncesi, teknik direktör Fatih Terim’in kafasındaki kurgu ve kadro belli oldu.
Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da devre arası yapılan nokta atışı transferler etkisini gösterdi. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray sezon sonu için yeni 'Mostafa Mohamed'ini buldu.
İttifak Holding Konyaspor'da sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Jesse Sekidika, antrenmanda sakatlanınca Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray'da Arda Turan ve Gedson Fernandes Alanyaspor maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu.
Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri Skorer'e değerlendirdi.
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Süper Lig'de 15. hafta sonunda 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gizli ayrılık planı ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in biletini kestiği o isimler...
Mısır basınının “4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir” iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir cevap geldi.
Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıkan görüntüler yüüzünden 2 maç ceza alan Arda Turan, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.
Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için İspanyol basınından olay iddia! Milli futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a transferini ima eden bir paylaşım yaparak herkesi şoke etti. Ancak çok geçmeden yıldız futbolcunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.
Galatasaray'da Etebo ve Gedson’un ayrılacak olması nedeniyle sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, West Bromwich'te kiralık forma giyen Okay Yokuşlu'nun transferini istiyor.
Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Sofiane Feghouli takımdan ayrı çalıştı
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