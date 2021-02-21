Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik... Sakatların bir bir iyileştiği ve cezaların tamamlandığı Galatasaray'da, Falcao, Feghouli ve Oğulcan Çağlayan'ın kampa dahil olması da, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.