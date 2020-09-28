Kenan Doğulu’yu sildi!

Beren Saat’in, boşanmanın eşiğinden döndüğü Kenan Doğulu’yla geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafı Instagram’dan silmesi şaşırttı. Uzun bir aradan sonra şarkıcıyla bir kare paylaşan oyuncunun, profilinden hemen kaldırması dikkat çekti. Saat, daha önce de eşiyle olan tüm paylaşımlarını silmişti.