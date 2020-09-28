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HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu’yu sildi!
28.09.2020 - 07:00 |

Kenan Doğulu’yu sildi!

Beren Saat’in, boşanmanın eşiğinden döndüğü Kenan Doğulu’yla geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafı Instagram’dan silmesi şaşırttı.

Kenan Doğulu’yu sildi!
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Beren Saat’in, boşanmanın eşiğinden döndüğü Kenan Doğulu’yla geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafı Instagram’dan silmesi şaşırttı. Uzun bir aradan sonra şarkıcıyla bir kare paylaşan oyuncunun, profilinden hemen kaldırması dikkat çekti. Saat, daha önce de eşiyle olan tüm paylaşımlarını silmişti.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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