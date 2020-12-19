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19.12.2020 - 15:06 |

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal'dan anlamlı hareket

Yakın zamanda ilk bebeklerini kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, birçok aileye yardım erzağı, çocuklara da kırtasiye ve kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal'dan anlamlı hareket
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Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, kızları Alin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kolları sıvadı.

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü çift, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu. İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik ekip kurduğu öğrenildi.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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