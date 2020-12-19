Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal'dan anlamlı hareket

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, kızları Alin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kolları sıvadı.

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü çift, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu. İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik ekip kurduğu öğrenildi.