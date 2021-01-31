Kenan İmirzalıoğu hayranlarının jestine yanıt verdi

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle magazinin gözde isimlerinden. Ekim 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, geçtiğimiz günlerde evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırmış ve gönüllere taht kurmuşlardı. 640510

Çiftin hayranları da anlamlı bir jestte bulunarak Lalin adına Türkiye’nin dört bir yanında fidan diktirerek geleceğe nefes oldu.

LALİN İÇİN FİDAN BAĞIŞI

Hayranları İmirzalıoğlu ve Kobal'ın 2020 Ekim ayında kucaklarına aldığı kızları Lalin için, Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara fidan bağışında bulundu. Geleceğe Nefes Projesi etkinliğine katılan sevenleri Lalin adına, Ankara Çamlıdere ve Rize Çamlıhemşin'e fidan diktirdiler.

Kenan İmirzalıoğlu geçtiğiniz gün Etiler’de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu hayranlarının bu jestine, “Daha ayakları yere basmadan onun için fidanlar dikilmesi bizim için çok güzel bir şey. Memleketin yeşermesine ailece katkıda bulunmak hakikaten çok keyifli” açıklamasında bulundu.

2016 YILINDA EVLENDİLER

Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’ı kucaklarına almıştı. Kenan İmirzalıoğlu “Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi” açıklamasını yapmıştı.

"ANNELERE SAYGIM ARTTI"

46 yaşındaki oyuncu, 2016’da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söylemişti: “Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı.”

HABER: UMUT ÜNVER