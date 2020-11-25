MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Işık son durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri | Kenan Işık'a ne olmuştu?
25.11.2020 - 11:07 |

Kenan Işık son durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri | Kenan Işık'a ne olmuştu?

Kenan Işık'ın son durumu ile ilgili güzel haberler geldi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık eşinin tedavisinde başarı elde edildiği ve önceki safhaların çok ilerisinde olunduğunu duyurdu. Peki, Kenan Işık'a ne olmuştu? İşte Kenan Işık'ın son durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Kenan Işık son durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri | Kenan Işık'a ne olmuştu?
ABONE OL

Kenan Işık'ın son durumu nasıl? Kenan Işık ile ilgili eşi Beril Işık'tan son dakika güzel haberler var. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni olan Kenan Işık ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı.

KENAN IŞIK SON DURUMU

Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Yüksel Altuğ, ünlü sunucunun sağlık durumunun iyiye gittiğini bugünkü yazısında duyurdu. Aytuğ, Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı: "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 6 yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Özberk: İyi ki doğdun ikizim

Burcu Özberk: İyi ki doğdun ikizim

'MasterChef'te 25 bin TL para ödülünü kim kazandı?

'MasterChef'te 25 bin TL para ödülünü kim kazandı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 173. son bölüm ayrıntıları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 173. son bölüm ayrıntıları...

İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü

İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet