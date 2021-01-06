Kenan şoför arıyor

Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri yanında çalışan şoförünün yanı sıra eşi ve çocuğu için de şoför arayışına girdi. Oyuncunun, iş başvurusu yapanlarla bire bir görüştüğü öğrenildi.

EŞİ VE KIZINI ANLATTI

Öte yandan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren, üç ay önce babalık sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, yeni hayatını anlattı.

İmirzalıoğlu, Esquire dergisine verdiği röportajda; hem mesleğini, hem eşi Sinem Kobal’ı, hem de Ekim 2020'de dünyaya gelen kızı Lalin’den bahsetti.

Yakışıklı oyuncu, “Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi” dedi.

46 yaşındaki oyuncu, 2016’da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söyledi: “Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı”