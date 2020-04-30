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30.04.2020 - 07:56 |

'Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım ben'

Amerika’da yaşayan Didem Uzel önceki gün oğlu Aslan’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

'Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım ben'

Corona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını söyleyen Uzel, “Pandemiyi çok ciddiye aldığımızdan, evden hiç çıkmıyoruz. Artık şortlarımın ucuna falan yapışmaktan daha çok böyle sarmalanmış bir şekilde yaşıyoruz. Bugün yapılan açıklamaya göre okullar sonbahardan önce açılmayacak. Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım ben. Bu sene lazım olacak” dedi.

 

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Cadde Yazarları

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