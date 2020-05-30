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30.05.2020 - 07:00 |

‘Kendimi üretmeye adadım’

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Fatoş Altınbaş, sosyal medya hesabına yaptığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.

‘Kendimi üretmeye adadım’
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Yaklaşık üç aydır evden çıkmadığını belirten akademisyen, “Bu sürecin, toplumsal ve sosyolojik olarak devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bana göre dijital çağa keskin bir geçiş yaptık. Belki de bu yöntem, zamanla yarışan insanlar olarak daha kolay gelecek. Ben de bu zaman dilimini üreterek ve emek vererek geçirmeyi hedefledim” diye konuştu. El yapımı mücevher markası Mevaris için de çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten iş insanı, “Marka yaratmaktan ziyade, kültürel platform hedefledim. Bu kapsamda Kapalıçarşı’da yetenekli olduğunu düşünen ama sesini duyuramamış genç tasarımcılara sanat platformu yaratmayı amaçlıyorum. Onlardan aldığım ilham ve emekle, bir Türk markasının başarısını, dünyaya kanıtlamayı istiyorum” diye konuştu.

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
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Cadde Yazarları

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