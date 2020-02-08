‘Kendimle rekabet halindeyim’

İdris Nebi Taşkan, Kanal D’de ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’ dizisinde Civan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sette tecrübeli ve genç isimler olmasına oyuncu, “Bence biz çok şanslıyız, değerli sanatçılarla çalışıyoruz. Sette gerçekten aile gibi olduk” diyor. Taşkan’la dizisini ve neler yaptığını konuştuk.

Civan, sorumluluk sahibi ve ekmeğinin peşinden koşan biri. Siz sorumluluk alır mısınız?

Sorumluluklarıma sahip çıkmazsam, başarılı olabileceğime inanmıyorum. Hayatımdaki tüm sorumluluklarımı aldım, bir çuvalın içine koydum ve yanımda taşıyarak yola devam ediyorum, olması gerektiği gibi...

Civan’ın Damla’ya olan aşkı biraz imkansız gibi. Siz hiç böyle bir aşk yaşadınız mı?

Bence imkansız aşk diye bir şey yok. En azından ben o hissi aldığım bir aşk yaşamadım.

Aşka bakış açınız nasıl?

Çok yoğun ve güçlü bir duygu bence... Hiç ummadığın anda seni tamamen ele geçirebiliyor. Bazen bambaşka bir insan olup çıkıveriyorsun. Bu negatif de olabilir, pozitif de... Bence aşk kontrollü yaşanmalı.

Dizi kısa sürede fenomen oldu. Bu kadar ilgi bekliyor muydunuz?

İlk bölümden itibaren birbirimize sımsıkı sarılan bir ekip olduk. Hep içimizde bu işle ilgili büyük beklentiler ve umutlar vardı. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.

Kadroda genç ve tecrübeli oyuncular yer alıyor. Sette nasıl bir ortam var?

Şanslıyız, çok değerli isimlerle çalışıyoruz. Sette gerçekten bir aile gibi olduk. Özellikle büyüklerimizin bize vermiş olduğu destek, bilgi ve cesaret işimize daha sıkı sarılmamızı sağlıyor. Aramızdan biri çekimlere düşük veya morali bozuk enerjiyle gelse, tüm oyuncular onu mutlu etmek ve kendine getirmek için türlü şirinlikler yapar. Büyüklerimizle hep uyum içindeyiz. Yeri geldiğinde bizlerin yaşına inip, aynı şekilde eğlenirler. ‘Zalim İstanbul’ setinde çok şey öğreniyorum ve her şeyden zevk alıyorum. Bence setten çok bir okul.

Dışarıdan ve ailenizden diziyle ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Civan, Anadolu çocuğu olduğu için insanlar onu bence kendilerine daha yakın görüyorlar. Sokakta teyzeler bir anda yanaklarımı sıkıp, övgü dolu yorumlar yapıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii... Karşılaştığım herkes severek izlediğini söylüyor. Bunları duyunca işime daha şevk, aşk ve tutkuyla bağlanıyorum. Ailem için de dizinin fanları diyebilirim. Her pazartesi açıp merakla izlerler.

Son dönemde genç oyuncuların popülerliği artmaya başladı. Rekabet için neler düşünüyorsunuz?

Rekabete bayılırım ama kendimle olanla. İşin bu taraflarını hiçbir zaman düşünmedim. Hep kendime odaklı kaldım. Kendimle rekabet halindeyim ve her geçen gün daha fazla şey öğrenmeye odaklanıyorum. Kendime daha fazla şey katmaya çalışıyorum.

‘Aksiyonlu bir hayatım yok’

Oyunculukta hedefleriniz neler?

Hedeflerim, sadece bende kalsın istiyorum... Ulaştığımda keyifle paylaşırım.

Set dışında neler yapıyorsunuz?

Spor, hayatımda hep oldu. Boş zamanlarımda fitness ve boksla ilgilenmek, bu iki sporla enerjimi atmak bana çok iyi geliyor. Köpeğim Kızım’la beraberiz her gün... Bana en yakın arkadaş oldu. Beraber parklarda koşturuyoruz. Kitap okumaya ve film izlemeye bayılırım. İkisini de yaparken akışta oluyorum ve her şeyi unutuyorum.