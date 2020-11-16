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16.11.2020 - 07:00 |

Kendinizi keşfedin!

GEA City’nin içinde nefes terapileri, yoga, sanat tarihi dersleri, anne-baba çocuk okulu ve altın zihin sohbetlerinin yer aldığı GEA Akdemi programları, günlük hayatın akışından kopmadan, yaşamınızda gözle görülür değişiklikler yaratmanızı sağlıyor.

Kendinizi keşfedin!
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GEA City’nin içinde nefes terapileri, yoga, sanat tarihi dersleri, anne-baba çocuk okulu ve altın zihin sohbetlerinin yer aldığı GEA Akdemi programları, günlük hayatın akışından kopmadan, yaşamınızda gözle görülür değişiklikler yaratmanızı sağlıyor. GEA City’nin kurucusu, İyi Yaşam Uzmanı ve Nefes Terapisti Merva Onur’un mentorluğunda, yaşama dair kadim bilgileri yenilikçi özel tekniklerle harmanlayarak varoluşunuzu en yüksek titreşimlere taşıyan programlar, hayatınızdaki dönüşümü yaratmanızı sağlıyor.

15 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni15 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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