Kick-boks yapıyor

Eda Pera Küçük, formunu kick-boks yaparak koruyor. Sunucu, haftanın dört günü Kadıköy’deki Fit216’da eğitmen Davut İnce’yle çalışıyor. Formunun yanı sıra savunma tekniğini de öğrenen Küçük, hiçbir dersi kaçırmıyor. Spor sayesinde kendini daha iyi hissettiğini belirten sunucu, “Bana güzel şeyler kattı. Daha zinde hissediyorum. Yaklaşık bir senedir kick-boks yapıyorum. Her kadına tavsiye ediyorum. Herkese iyi gelecek bu spor” dedi.