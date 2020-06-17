‘Kilo almaya başlamadım’

Buğra Toplusoy’la 1.5 yıl önce Amerika’da evlenen Ceyda Ateş, hamileliğinin 16’ncı haftasında, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Henüz kilo almadığını belirten oyuncu, “Bu almayacağım anlamına gelmiyor. Siz hamilelik döneminizde kaç kilo aldınız?” diyerek, takipçilerine sordu. Ateş, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.