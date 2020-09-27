‘Kilo ver diyorlardı’

Kanal D’de ekrana gelen ‘Yeni Hayat’ dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, Hazal Kaya’nın, “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözlerine katıldığını belirtti. Oyuncu, “Balık etli olduğum zamanlarda, ‘Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor’ diyorlardı. Diyet yapıyordum. Olmayınca çok üzülüyordum” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda 12 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nilperi Şahinkaya, estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, konuya, “Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor” sözleriyle açıklık getirdi.