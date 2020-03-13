Kim Kardashian'ın çantasının fiyatı dudak uçuklatıyor

O karede elindeki avuç içi kadar çanta dikkat çekmişti. Fransız Hermes markasına ait özel koleksiyon tasarımı olan çantanın fiyatının 55 bin euro (yaklaşık 390 bin lira) olduğu ortaya çıktı.

Kim Kardashian, özel jetinde paylaştığı fotoğraf ile yine dillere düştü. 39 yaşındaki televizyon yıldızı, Kadınlar Günü'nde katıldığı davette Dior marka beyaz bir takım elbise giydi. Dört çocuk annesi Kim Kardashian, Dior'un geniş paçalı pantolunu kendine uydurmayı başardı. Ancak Dior'un bu takımı, 2019 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonundandı. Takım, Paris Moda Haftası kapsamında pembe rengi ile tanıtılmıştı. Kim Kardashian, görünümünü ev fiyatındaki Hermes marka metalik çantasıyla tamamladı. Çantanın fiyatı 55 bin euro yani yaklaşık 390 bin lira değerinde.