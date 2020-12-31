Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konukları kimler? İşte sürpriz isimler...

ATV'nin efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. 1 Milyon TL'lik ikramiyeyi kazanmak için soruları bilmeye çalışan yarışmacılar Kenan İmirzalığlu'nun sorduğu sorular karşısında ter döküyor. Peki, yılbaşı özel programında kimler konuk olacak?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ KONUKLARI

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında sürpriz ve eğlenceli dakikalar yaşanacak. Sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışacaklar. Yarışmacı koltuğunda yılbaşında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu olacak.