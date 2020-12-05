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05.12.2020 - 01:19 |

Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte, Kırmızı Oda 14. bölümde yaşananlar...

Gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda 14. bölüm sevenleri tarafından cuma akşamı izlendi. Yayımlanan son bölümü sonrası 15. yeni bölüm fragmanı da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Kırmızı Oda 14. bölümde neler yaşandı, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte, Kırmızı Oda 14. bölümde yaşananlar...
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Kırımızı Oda, TV8'in başarılı dizi projelerinden. Kitaptan uyarlanan, gerçek hikayelere dayanan öyküsüyle seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın bulunduğu ve her bölümde farklı sorunlara değindiği Kırmızı Oda dizisi her cuma ekrana geliyor. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm detayları...

KIRMIZI ODA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Büyük hayran kitlesine sahip olan dizi, 4 Aralık Cum akşamı yine yepyeni bölümle ekrandaki yerini aldı. Dizinin sevenleri ise 15. bölüm framanını sorgulamaya başladı. Ancak Kırmızı Oda dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur. Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür. Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar. 

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