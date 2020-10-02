Kırmızı Oda Ahmet, Emre Kınay kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Ahmet'in hikayesi ve gerçek adı nedir?

Kırmızı Oda cuma akşamları yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında Emre Kınay dikkat çekti. Emre Kınay, Kırmızı Oda dizisinde Piraye'nin danışanı Ahmet karakterine hayat verecek. Peki Kırmızı Oda Ahmet'in hikayesi nedir? Emre Kınay kimdir?

KIRMIZI ODA AHMET'İN HİKAYESİ

Kırmızı Oda dizisinde Ahmet karakterini Emre Kınay canlandırıyor. Piraye'nin danışanı olan Ahmet eşini aldattığını anlatıyor.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay 5 Mart 1970 tarihinde doğdu.

Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve baş rolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.