Kırmızı Oda Akif kimdir, hikayesi nedir? Kırmızı Oda'da Akif karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde bir zamanlar öğretmen olan Akif'in hayat hikayesi Doktor Piraye tarafından anlaşılmaya çalışılacak. Yanından ayırmadığı çöp torbası ile farklı bir karakter olan Akif'in geçmişinde iyi niyetinin kurbanı olan bir öğretmendir. Kendisine aşık olan bir öğrencisine yardım etmek istediği sırada öğrencisinin kendisine sarılması ve bunu fotoğraflayan kızlar yüzünden kariyeri bir anda biten Akif artık bambaşka bir karakterdir. İşte Kırmızı Oda dizisi Akif karakterinin hayat hikayesi ve dizide karaktere hayat veren Deniz Hamzoğlu hakkında merak edilenler...

KIRMIZI ODA AKİF'İN HİKAYESİ NEDİR?

Akif, yanından ayırmadığı çöp poşeti ile takıntılarının esiri olmuş bir karakter olarak izleyenlerin karşısına geçtiğimiz hafta çıktı. Eski bir öğretmen olan Akif kendisine aşık olan bir öğrencisinin düşütüğünü görünce ona yardımcı olmak ister. Yerden kaldırdığı kız öğrencinin yarasına bakan Akif Hoca sürekli olarak ağlayan kız öğrencinin bir anda kendisine sarılması ile neye uğradığını şaşırır. Bu sırada öğretmenine aşık olan kızın arkadaşları bu anı fotoğraflar ve bu durum Akif hocanın kariyerinin son bulmasına neden olur.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Akif karakterine hayat verecek olan Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü.

Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü' nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu' nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.