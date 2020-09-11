Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda Alya karakteri dizinin yeni bölüm fragmanında damga vurdu. TV8'de yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda'nın bugün 2.bölümü yayınlanacak. 2.bölüm fragmanında yer alan Alya karakterini ise ünlü oyuncu Melisa Sözen hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen kimdir?

KIRMIZI ODA ALYA, MELİSA SÖZEN KİMDİR?

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

MELİSA SÖZEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2001 - Bana Şans Dile

2003 - Okul

2003 - Şarkılar Seni Söyler

2004 - Kayıp Aşklar

2004 - Çemberimde Gül Oya

2004 - O Şimdi Mahkum

2005 - Cenneti Beklerken

2005 - Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey

2006 - Eve Giden Yol 1914

2006 - Azap Yolu

2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken

2007 - Bıçak Sırtı

2009 - Bir Bulut Olsam

2009 - Totally Spies: Casus Kızlar

2010 - Av Mevsimi

2010 - Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan

2011 - Reis

2012 - Muhteşem Yüzyıl

2012 - Pazarları Hiç Sevmem

2012 - Şubat

2013 - Kış Uykusu