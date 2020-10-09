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09.10.2020 - 20:08 |

Kırmızı Oda Alya'nın annesi Cemre Melis Çınar kimdir? Cemre Melis Çınar kç yaşında?

Kırmızı Oda dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın hikayesi derinleşirken çocukluk yıllarında yaşadığı acılar gün yüzüne çıkacak. Dizide Alya'nın annesini canlandıracak olan isim Cemre Melis Çınar kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar kimdir?

Kırmızı Oda Alya'nın annesi Cemre Melis Çınar kimdir? Cemre Melis Çınar kç yaşında?
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Kırmızı Oda dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Cuma akşamları ekrana gelen ve gerçek hayat hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya'nın hikayesi derinleşecek. Alya'nın küçüklüğünde yaşadığı acılar ortaya çıkarken dizide Alya'nın annesi karakterine hayat verecek olan Cemre Melis Çınar kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar kimdir?

 CEMRE MELİS ÇINAR KİMDİR?

Cemre Melis Çına 13 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Mersin Toros Koleji’ni bitirmesinin ardından Marmara Üniversitesini kazanarak Televizyon bölümünü kazandı. Halen eğitimine devam eden Cemre Melis Çınar 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine Mask-kara Tiyatrosu’nda devam etmektedir. Ayrıca uzun yıllar dans dersi alan Cemre Melis Çınar kick box sporuyla da ilgili.

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