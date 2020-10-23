Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlama, nerede çekiliyor?

Kırmızı Oda dizisi bu akşam 8. yeni bölüm ile ekrana gelecek. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi ana karakterin yanı sıra her hafta ayrı bir ismin konuk olduğu yardımcı karakterler Kırmızı Oda dizisinde yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümlerinde kendisine çıkan piyango ile akıl sağlığını kaybetmek üzereyken psikayatr kliniğinin yolunu tutan Salih yapılan seansların ardından sağlığına kavuşmuştur. Gece külübünde Galip isimli bir adamın bir kadını öldürmesine engel olan ve onu piskaytri kliniğine getiren Salih arkadaşının tedavi olması için çabalayacaktır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda'nın çekimleri Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekanlarda yapılmaktadır.

KIRMIZI ODA DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banuı Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi Prof. Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanmıştır

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

MELİSA SÖZEN (ALYA) KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verecek.

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA MELİHA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

KIRMIZI ODA GALİP (CELİL NALÇAKAN) KİMDİR?

Celil Nalçakan, (d. 10 Haziran 1978, Sivas), Türk oyuncu.

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

OYNADIĞI FİLMLER

Çanakkale 1915 (2012) (Şefik Aker)

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (2017) (Zülfikar Ülgen)

Karakomik Filmler 2: Emanet (2020)

OYNADIĞI DİZİLER

Sıla (2006) (Dilaver)

Kış Masalı (2009)

Hanımın Çiftliği (2010) (2. sezon)

Bitmeyen Şarkı (2010) (Necip)

Keşanlı Ali Destanı (2011) (Hüseyin)

İntikam (2013) (Adem Karakuş)

Galip Derviş (2013) (Selim) (Konuk Oyuncu)

Vicdan (2013) (Faruk)

Poyraz Karayel 2015-2017 (Zülfikar)

Hayati ve Diğerleri (2017) (Hayati Başkomiser)

Bir Aile Hikayesi (2019) (Cem Güneş)