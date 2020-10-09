Kırmızı Oda dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Emre Kınay kimdir?

Kırmızı Oda bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Kırmızı Oda dizisinde bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ahmet karakterine hayat verecek olan Emre Kınay kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde Ahmet karakterine hayat verecek olan Emre Kınay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve baş rolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12.66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. Olarak tamamladı.

Ödülleri

20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet-2006

23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat-2004

Rol aldığı bazı oyunlar

İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Barış: Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Yönettiği bazı oyunlar

Nafile Dünya: Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012

Tatlı Çarşamba: Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002