Kırmızı Oda Galip kimdir? Kırmızı Oda dizisinde galip karakterine hayat veren Celal Nalçakan kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde bu akşam yardımcı karakter olarak diziye dahil olacak olan isim olan Celil Nalçakan dizide Galip karakterine hayat verecek. Daha önce psikiyatri kliniğine yolu düşen ve kazandığı piyango ile hayatı bir anda değişen Salih tesadüfen gittiği bir gece kulübünde Galip isminde bir adamın kadını öldürmek istediği anlara tanık olur ve ona engel olur. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasının ardından ne yapacağını şaşıran ve psikiyatri kliniği sayesinde hayatı düzene giren Salih, Galip'i kliniğe götürür.

CELİL NALÇAKAN (GALİP KİMDİR)

Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Kariyerine 2006 yılında Sıla adlı dizi ile başlayan Celil Nalçakan bu sürenin ardından birçok dizi ve filmde rol aldı.

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

KARİYERİ

2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

Oynadığı filmler

Çanakkale 1915 (2012) (Şefik Aker)

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (2017) (Zülfikar Ülgen)

Karakomik Filmler 2: Emanet (2020)

Oynadığı diziler

Sıla (2006) (Dilaver)

Kış Masalı (2009)

Hanımın Çiftliği (2010) (2. sezon)

Bitmeyen Şarkı (2010) (Necip)

Keşanlı Ali Destanı (2011) (Hüseyin)

İntikam (2013) (Adem Karakuş)

Galip Derviş (2013) (Selim) (Konuk Oyuncu)

Vicdan (2013) (Faruk)

Poyraz Karayel 2015-2017 (Zülfikar)

Hayati ve Diğerleri (2017) (Hayati Başkomiser)

Bir Aile Hikayesi (2019) (Cem Güneş)