Kırmızı Oda Mehmet, Salih Bademci kimdir? Salih Bademci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet rolünü Salih Bademci canlandırıyor. OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda bugün yayaın hayatına başladı. Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümünde Mehmet karakteri dikkat çekti. Kırmızı Oda Mehmet, Salih Bademci kimdir?

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde doğdu. Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı.

SALİH BADEMCİ'NİN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2011 - Şark Dişçisi: Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Ateş Yüzlü : Marius von Mayenburg - Siyah Beyaz ve Renkli

2009 - Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları

Filmleri ve Dizileri :

1994 - Mıymıntılar Kralı (sinema)

2006 - Barda (sinema)

2007-2009 - Elveda Rumeli (Dizi)

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Dizi)

2012 - Rakı Masası (Kısa film)

2013 - Fatih (Dizi)

2014 - Arkadaşlar Arasında (sinema)

2014 - Zeytin Tepesi (Dizi)

2014 - Ulan İstanbul (Dizi)

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2015 - Kiralık Aşk (Sinan) (TV Dizisi)