Kırmızı Oda Selvi kimdir? Doktorla internette görüştü! Sema Keçik kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisine yeni karakterler katılıyor. Bu hafta Kırmızı Oda disizine giren karakterlerden biri ise Selvi oldu. Sema Keçik, Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini oynuyor. Peki Sema Keçik kimdir?

KIRMIZI ODA SELVİ, SEMA KEÇİK KİMDİR?

Sema Keçik, 1 Ocak 1965, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Paris Soleil Theatre’da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del’Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı. Hindistan’da Irinjalakuda’da G.Venu “Kathali” ve Mirmala “Nohiniyattam” dansları üzerine work shoplara katıldı.

Muhteşem Yüzyıl'da Daye Hatun rolünden sonra, Aşk Yeniden adlı TV dizisinde Meryem Özer karakterini, Yeni Gelin dizisinde Möhteber Bozok canlandırdı. 2020’de Alevlerin Ardından dizisinde oynadı.

SEMA KEÇİK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER...

Alevlerin Ardından (2020)

Yeni Gelin (Möhteber Bozok, 2017-2018)

Aşk Yeniden (Meryem, 2015)

Paşa Gönlüm (Necmiye, 2014)

Muhteşem Yüzyıl (2 Sezon, Daye Hatun, 2011)

Bir Bulut Olsam (2 Sezon, Düriye Bulut, 2009)