Kırmızı Oda Selvi, Sema Keçik kimdir, kaç yaşında? Sema Keçik hangi dizilerde oynadı, nereli?

Kırmızı Oda yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kırmızı Oda Selvi karakteri geçtiğimiz bölümlerde diziye dahil oldu. Sema Keçik'in canlandırdığı Selvi karakteri senelerdir evinden çıkamıyor. Peki Kırmızı Oda Selvi kimdir? İşte Sema Keçik'in yaşamı...

KIRMIZI ODA SELVİ, SEMA KEÇİK KİMDİR?

Sema Keçik, 1965 yılında Ağrı Diyadin’de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Monica Pagneux’la “beden Hareket”, Henning V. Vangerow’la “Ses ve ritm”, Zygmund Molik’le “Grotovski Metodu”, Nelia Wechselle “Stanistavski metodu” üzerine çalışmalar yaptı.

Paris Soleil Theatre’da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del’Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı.

Hindistan‘da Irinjalakuda’da G.Venu “Kathali” ve Mirmala “Nohiniyattam” dansları üzerine work shoplara katıldı.

2011 yılında Televizyon dünyasına adım atan usta oyuncu “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Daye Hatun rolünü canlandırdı.

2014 yılında Sema Keçik , “Paşa Gönlüm” dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Filiz ile birlikte oynamıştır.

1 Mart 2017 tarihinde hayatına başlayan Yeni Gelin isimli dizide, Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile birlikte yer aldı.

Sema Keçik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solist dansçısı Ümit Karabel ile evliydi. Ümit Karabel 3 Mart 2008 de vefat etti. Çiftin Ebru adında bir kızları vardır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

1985-1990 – İnsan Denen Garip Hayvan (Kenter Tiyatrosu)

1985-1990 – Büyük Miras (Devlet Tiyatrosu)

1990-1994 – Avusturya Viyana Odeon Tiyatrosu Serapions Ensemble

1990-1994 – Nu

1990-1994 – Guarnica

1990-1994 – Wi Monami

1994-1996 – Antigone, Bir Yaz Evi, Hacı Yatmaz (Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 – Bahar Noktası (Reji/Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 – Küskün Kahvenin Türküsü (Tiyatro Pati)

1997-2000 – Medeav ve Zapt-u Rapt (Özel Grup)

1997-2000 – Balkon (Tiyatro Stüdyosu)

2001-2008 – Sokağa Çıkma Yasağı, Rumuz Goncagül, Geçmişten Gelen Kadın, Yeditepeli Aşk (Şehir Tiyatroları)