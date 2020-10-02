Kırmızı Oda Tarık kimdir, gerçek adı ne? Kırmız Oda Tarık, Tansel Öngel kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda kısa bir süre önce izleyicilerle buluşmaya başladı. Cem Karcı'nın yönetmenliği yaptığı dizi karakterleri ile adından söz ettiriyor. Kırmızı Oda disizinde Piraye'nin eşi Tarık karakterini Tansel Öngel oynuyor. Peki Kırmızı Oda Tarık, Tansel Öngel kimdir?

KIRMIZI ODA TARIK, TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde doğdu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

TANSEL ÖNGEL'İN OYNADIĞI DİZİLER?

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)