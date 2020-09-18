Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda Alya'nın hikayesi bu hafta ortaya çıkacak mı?
TV8 ekranında yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerinden senaryoya uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde geçtiğimiz hafta ekrana gelen 2. bölümde diziye dahil olan Alya karakteri izleyenleri ekrana kilitledi. Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Alya 2. bölümde Psikayatri kliniğine farklı bir tarz ile geldi. Ayakkabılar çamurlu olan Alya klinikteki herkese zor anlar yaşattı. Peki Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında?
Melisa Sözen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyuor. Kırmızı Oda dizisine 2. bölüm ile dahil olan Alya karakteri ile adeta ikinci bölüme damga vuran isim olan Melisa Sözen'in ilk bölümdeki oyunculuğu büyük beğeni topladı. Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Alya'nın iyi bir avukat olması gerekirken bir anda farklı bir kimlik ve eski püskü bir kıyafet, çamurlu ayakları ile kliniğe gelmesi herkesi şaşırttı.
Tuna, Alya'yı sakinleştirmeye çalışsada Alya onu deliye çevirdi. Hatta bu nedenle Doktor Hanım (Binnur Kaya)'dan da beklenmedik bir tepki alan Tuna neye uğradını şaşırdı. Doktor Hanım'ın dahi zor sakinleştirdiği Alya karakterinin hayat hikayesini bu hafta öğrenebilecek miyiz? Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen kimdir?
KIRMIZI ODA ALYA, MELİSA SÖZEN KİMDİR?
6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.
MELİSA SÖZEN'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR
2001 - Bana Şans Dile
2003 - Okul
2003 - Şarkılar Seni Söyler
2004 - Kayıp Aşklar
2004 - Çemberimde Gül Oya
2004 - O Şimdi Mahkum
2005 - Cenneti Beklerken
2005 - Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey
2006 - Eve Giden Yol 1914
2006 - Azap Yolu
2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken
2007 - Bıçak Sırtı
2009 - Bir Bulut Olsam
2009 - Totally Spies: Casus Kızlar
2010 - Av Mevsimi
2010 - Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan
2011 - Reis
2012 - Muhteşem Yüzyıl
2012 - Pazarları Hiç Sevmem
2012 - Şubat
2013 - Kış Uykusu