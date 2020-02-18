Ne-Yo: Kitabın değil,bölümün sonu!

ABD’li R&B şarkıcısı Ne-Yo ve eşi Crystal Renay, dört yıllık evliliğin ardından, boşanma kararı aldı. 40 yaşındaki sanatçı, katıldığı bir radyo programında, “Bu üzücü bir durum değil.

Uzun sözün kısası, kendimizi keşfettik. Onunla ilgili asla kötü konuşmayacağım. Ben öyle bir insan değilim. Crystal, fantastik bir kadın... Çocuklarımın annesi ve hep öyle kalacak. Ben de ona saygı duyacağım” açıklamasında bulundu.

Ne-Yo, evli kalmanın bir noktadan sonra kendileri için zorlaştığını belirterek, “Kitabın değil; bölümün sonuna geldik diyebiliriz. Onu sonsuza dek seveceğim ve aile kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan şarkıcının sözleri, sosyal medyada en çok tartışılanlar arasına girdi. Ayrılma sürecinde olduğu eşiyle ilgili olumsuz hiçbir cümle kullanmayan Ne-Yo için kullanıcılar, “Centilmenlik budur!” şeklinde yorumlar yaptı.