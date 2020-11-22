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22.11.2020 - 07:00 |

Kitapları Londra yolcusu!

Tiyatro oyun kitapları ve öyküleriyle tanınan Yakup Almelek’in ‘And The Boy Lost His Faith In God’ (Ve Çocuk Tanrıya Küstü) ile ‘Don’t Make Me Laugh’ (Güldürmeyin Beni) adlı eserleri İngiltere’deki kitapçı raflarında yerini almaya hazırlanıyor.

Kitapları Londra yolcusu!
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Tiyatro oyun kitapları ve öyküleriyle tanınan Yakup Almelek’in ‘And The Boy Lost His Faith In God’ (Ve Çocuk Tanrıya Küstü) ile ‘Don’t Make Me Laugh’ (Güldürmeyin Beni) adlı eserleri İngiltere’deki kitapçı raflarında yerini almaya hazırlanıyor. Tüm çalışmaları tamamlanan eserler, Londra’da bulunan New Idea Books Yayınevi aracılığıyla kasım sonunda öncelikle İngiltere genelinde dağıtıma girecek.

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