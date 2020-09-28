28.09.2020 - 07:00 |
Kıvanç duydu!
Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un objektifine poz verdi.
Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un objektifine poz verdi. Stil danışmanının, denizde köpeğiyle çektirdiği kareye, beğeni yağdı. Dizer’e takipçileri, “Çok güzelsiniz”, “Kıvanç’la yakışıyorsunuz” ve “Hayvan dostu olmanızı takdir ediyoruz” gibi yorumlar yaptı.
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.