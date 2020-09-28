Kıvanç duydu!

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un objektifine poz verdi. Stil danışmanının, denizde köpeğiyle çektirdiği kareye, beğeni yağdı. Dizer’e takipçileri, “Çok güzelsiniz”, “Kıvanç’la yakışıyorsunuz” ve “Hayvan dostu olmanızı takdir ediyoruz” gibi yorumlar yaptı.