Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu

Sağlık durumu merak konusu olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un rutin sağlık kontrolü için hastaneye gittiği ve sonrasında Bodrum tatiline devam ettiği ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un ayrıca yer aldığı reklam kampanyasının çekimleri için düzenli olarak set ekibiyle birlikte COVID-19 testi yaptırdığı da öğrenildi.

DAHA ÖNCE ŞÜPHELENMİŞTİ

Tatlıtuğ daha önce de İstanbul'da corona virüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. 36 yaşındaki Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı: "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün corona virüs test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.."