Kıvırcık Ali kimdir, nereli? Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? Kıvırcık Ali albümleri, şarkıları

Ali Özütemiz adına sahip sanatçı, Kıvırcık Ali ismini kullanmıştır. Tokat Turhal'da bir köyde dokuz çocuklu bir ailede doğdu. İstanbul'a geldi ve düğünlerde sahne aldı. Arkadaşlarıyla Grup Turnalar'ı kuran Ali, ilk albümünü Gül Tükendi, Ben Tükendim adıyla çıkardı. Başarılı sanatçı Kıvırcık Ali nasıl öldü?

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Ali Özütemiz veya bilinen adıyla Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968 tarihinde Erenli, Turhal, Tokat'da dokuz kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmiştir. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemevlerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumadı ve 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi, burada düğün salonu gibi mekânlarda bağlama çaldı. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı.

1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kuran Kıvırcık Ali, 1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımladı. 2000'deki Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle büyük başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı.

11 Ocak 2011 tarihinde, Ankara'da katılacağı TRT 1'de yayımlanacak bir televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden yola çıkan Özütemiz, 05.30 civarında Tepecik, Büyükçekmece'de aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hadımköy, İstanbul'daki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ardından birçok derleme albüm yapıldı. Sanatçı Aslı Güven ile evliydi.

ALBÜMLERİ

Gül Tükendi, Ben Tükendim (1999)

Isırgan Otu (2000)

Düet (2003, Arzu Şahin ile ortak albüm)

Üçüncü Gurbet (2004)

Geriye Dönün Seneler (2006)

Hepimize Yeter Dünya (2008)

Onbir Bir İkibinonbir / Veda (2011)

Hasret (2014)

Sevdiklerim (2017)