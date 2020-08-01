Kızının Instagram hesabını kapatan Coşkun Sabah'a eleştiri yağmuru

Coşkun Sabah, pandemi döneminde yaptığı “Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” açıklamasıyla uzun süre gündemde yer almıştı. Ünlü müzisyen bu defa kızı Roza Sabah ile gündemde.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KIZIN MAYOLU FOTOĞRAFI OLAMAZ"

Üniversite öğrencisi Roza Sabah, geçtiğiniz günlerde bikinili pozlarıyla haber olmuştu. Coşkun Sabah, bu fotoğraflarla ilgili verdiği röportajda, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullanınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesapları inceleyen sosyal medya kullanıcıları, Sabah'ın pek çok sayıda genç kadını takip ettiğini gördü.





