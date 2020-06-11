Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Kod Adı: Olympus filmi başrol oyuncuları

Kod Adı: Olympus filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2013 yapımı olan Kod Adı: Olympus filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Aksiyon gerilim türündeki ABD yapımı filmin başrollerinde Morgan Freeman, Gerard Butler, Aaron Eckhart yer alıyor. Peki Kod Adı: Olympus filminin konusu ne?



KOD ADI:OLYMPUS KONUSU NEDİR?

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır.

Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI:OLYMPUS FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Yönetmenliğini King Arthur, Tears of the Sun ve Training Day gibi aksiyon filmlerinden tanıdığımız Antoine Fuqua'ın üstlendiği filmin senaryosu ise ilk yapımlarına imza atan Creighton Rothenberger ve Katrin Benedikt ikilisine ait. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alırken kadroda kendisine Aaron Eckhart, Ashley Judd ve Morgan Freeman eşlik ediyor.