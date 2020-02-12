Kolektif İstanbul’dan ‘Minnoş’

Yerli sahnenin eğlenceli grubu Kolektif İstanbul, yeni teklisi ‘Minnoş’la sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ada Müzik etiketiyle yayınlanan anonim şarkının klibini, Fransız yönetmen Stephan Talneau çekti. En temel ilhamlarını sokaktan ve hayattan aldıklarını belirten grup, video için klarnet, saksofon, suzafonlarla İstanbul sokaklarında kamera karşısına geçti.