Koronavirüse yakalanan Ali Ağaoğlu: Sağlığım yerinde

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.

Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu, "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; tedbiri elden bırakmayan ünlü iş insanı, koronayı en hafif şekilde atlattığını, kendisini arayıp soran tüm dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti.