09.02.2021 - 07:00 |
Koronavirüse yakalandılar
Emina Jahovic, çocukları Yavuz ve Yaman’la koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Instagram’dan duyuru yapan şarkıcı, “Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bu zor süreci, dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuza bizzat şahit oldum” dedi.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.