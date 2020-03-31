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31.03.2020 - 07:00 |

Kötü günler geride kaldı

MCD Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya, koronavirüsten nasıl kurtulduğunu Instagram’dan anlattı.

Kötü günler geride kaldı

MCD Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya, koronavirüsten nasıl kurtulduğunu Instagram’dan anlattı: “Kızım Almina’nın eğitimi için bulunduğumuz Londra’dan yurdumuza döndükten sonra kendimizi evde karantinaya aldık. Bende hafif sinüzit belirtisi hiç ateş yapmadan, bir anda akciğerlerimde büyük hırıltı, öksürük krizi ve nefes darlığına döndü. Hastanede devlet protokolüyle sağlanan ilaçlarla iyileşiyorum. Ancak çok zor bir süreç oldu. Bol bol şükredin, evlerinizde kalın ve bağışıklıklarınızı kuvvetli tutun. Tüm sağlık çalışanlarına derin minnetimle... Kalben Esra.”

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün soğan mücadelesiSafiye Soyman ile eşi Faik Öztürk, salgın nedeniyle eve kapandı. Karantinadaki eğlenceli anlarını paylaşan çiftin videoları beğeni topluyor.
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