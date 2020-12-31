Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, gerçek ismi nedir?

Sanat yaşamında soyadını kullanan sanatçı Kubat, sanatçı bir aileden geliyor. Doğu ve Batı müziğini birleştiren Kubat, Türkiye'de sayısız albüme imza atmıştır. Şarkıları ile büyük ilgi görüyor. Bu nedenle 'Kubat şarkıları neler?' sorusu da aratılıyor. Şarkıcı Kubat kim?

KUBAT KİMDİR?

Sanatçı, 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Ailesi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç etti. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başladı. 1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınladı. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya çıkardı.

ŞARKILARI

1997: Bugün (Yıldız Tilbe ile düet)1999: Bir ayrılık, Bir yoksulluk, Bir Ölüm 2000: Arşiv; 1-2-3. 35 Anonim Türk halk şarkısını birleştiren üç albüm ile bir dizide oluşan bu albüm, onun kariyerinde önemli bir noktaya sahiptir, geleneksel şarkıları dikkat çeken sanatçı şarkılarına yöresel ağırlıklı kliplerde çekmiştir. Albüm her şarkı ile ilgili öykünün ayrıntılarını veren sekiz dilde hazırlanan 80 sayfalık bir kitapçık ile yayınlanmıştır. 2003: Lokman; diğer yandan bu albümünde Türk halk müziğini rock müzik, pop müzik, Caz ve klasik müzik ile eşleştirmiştir. Uluslararası ve yeni unsurlarla Türk gelenekleri içinde yaptığı çabaları yansıtan 2002 yılında büyük bir konser takdim edildi, René Giessen, "Anadolu Güneşi" başlığıyla İstanbul'da orkestranın da bulunduğu konser Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılmıştır