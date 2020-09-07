Kubilay Aka-Alina Boz korona virüse mi yakalandı? Kubilay Aka-Alina Boz kimdir, son sağlık durumları nasıl?

Kubilay Aka-Alina Boz çifti korona virüsü yakalandı. Dijital platformda yayınlanan Aşk 102 dizisinin çekimleri öncesinde yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan Kubilay Aka-Alina Boz çiftinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından dizinin çekimlerine de ara verildiği duyyuruldu. Haberi Kubilay Aka sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Kubilay Aka sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" diye yazdı.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz Şimdilerde TRT 1’de yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisnde Azra karakterine hayat vermektedir. Alina Boz, 1.73 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

Alina Boz’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)