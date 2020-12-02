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02.12.2020 - 18:41 |

Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Küçük Esnaf filmi kaç yılında çekildi?

Küçük Esnaf filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in yer aldığı filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor. Babasını beklenmedik bir şekilde kaybeden Berhudar, babasının mafyadan aldığı borç para kendi üstüne kalır. Zorla Fahrettin'in önüne çıkarılan Berhudar'ın kilit açma konusundaki marifeti sebebiyle Fahrettin borcu bir an unutur ve bu durumdan yararlanmak ister. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Küçük Esnaf filmi kaç yılında çekildi?
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Küçük Esnaf filmi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in yer aldığı filmde Berhudar, babasının mafyadan aldığı borçtan habersizdir. Cenazenin ardından Berhudar mafyanın adamları tarafından götürülür. Berhudar çilingirdir ve Mafya babasının karşısında açamayacağım kilit yoktur lafını ağzından kaçırması ile başından geçen olaylar filmde konu alınır.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

8 Nisan 2016 yılında vizyona giren Küçük Esnaf filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil

 

 

 

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
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Cadde Yazarları

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