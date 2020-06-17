Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 26. son bölüm full izleme linki yayında mı?

Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman'da heyecan 26. yeni bölümle devam etti. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 26. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?



KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 26. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...