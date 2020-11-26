Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı ekrana geldi! Kuruluş Osman 35. son bölüm özeti...

Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine can verdiği Kuruluş Osman dizisi, bir birinden başarılı oyuncuları bünyesinde barındırıyor. 35. son bölümde kaleye girerek Nikola'yı avlayan Osman Bey, Bizans'a darbe üzerine darbe vurur. Söğüt'e yeni bir saldırı hazırlığı yapılır. Kuruluş Osman dizisi 35. yeni bölüm haberimizde.

Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanında; Osman Bey, hasta yatağında olan babasına ant içer. Söğüt'e dikilen bayrağı daha geniş topraklara taşıyacağını ve artık karaları aşıp denizlere ulaşacağını söyler. Diğer yanda savaşlar devam eder. Osman, zevcesini herkese ilan ederek nikahlı karısı olarak Targun Hatun'u seçer.

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM ÖZETİ

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola’yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans’a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey’in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt’e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl’ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey’in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey’i elçi olarak Kulucahisar’a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun’u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun’la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?