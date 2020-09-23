Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? 2020 Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belirlendi mi?

Geçtiğimiz sezon Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümlerinde ne olacak merak konusu. Kuruşuş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. İzleyenler ise Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman yayınlanacak araştırmasına geçti.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ





KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belirlenmedi. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.