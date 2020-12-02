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02.12.2020 - 21:50 |

Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim?

Kuruluş Osman dizisinde Peçenek Bey'in kızı Targun Hatun karakteri dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizide Peçenek Bey'in kızı Targun Hatun karakterine Zeynep Tuğçe Bayat hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman Targun Hatun tarihte aslında kimdir?

Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Targun Hatun tarihte aslında kim?
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ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakteri dizinin en fazla merak edilen karakterleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu akşam 36. yeni bölüm ile ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey tarafından Targun Hatun bundan böyle benim nikahlım olacaktır sözleri dizinin fragmanında dikkat çekmişti. Dizide Peçenek Bey'in kızı karakterine hayat veren Targun Hatun karakterine dizide Zeynep Tuğçe Bayat hayat veriyor

TARGUN HATUN ASLINDA KİM?

Tarihte Targun Hatun diye bir isim yer almıyor. Bilindiği üzere dizide yer alan bazı karakterlerin gerçek hayatta var olan kişiler olmadığı biliniyor

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